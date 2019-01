Es wäre eine Premiere: Wenn am 23. März die Delegiertenversammlung der Migros über die Nachfolge des vorzeitig abtretenden Präsidenten Andrea Broggini bestimmt, könnte erstmals eine Frau an die Spitze des Detailhändlers gewählt werden. Denn wie Recherchen der «Schweiz am Wochenende» ergeben haben, kandidieren gleich zwei Frauen für das Präsidium des Unternehmens. Dies bestätigen zwei voneinander unabhängige Quellen aus dem Innern der Migros. Die Wahl findet am 23. März statt. Bis Ende Dezember musste die Kandidatur eingereicht werden.

Getan hat dies Ursula Nold. Die 49-jährige Bernerin ist bereits Präsidentin, jedoch nicht von der Genossenschaftszentrale, dem MGB am Zürcher Limmatplatz, sondern von der Delegiertenversammlung. Seit zehn Jahren steht die Dozentin der Pädagogischen Hochschule Bern dem Migros-Parlament vor, der demokratischen Basis der Genossenschaft.

Duttis Gewissen

Oft wird die Delegiertenversammlung auch als soziales Gewissen der Migros bezeichnet, welches das Gedankengut von Gründer Gottlieb Duttweiler hochhält. Und: Das 111-köpfige Gremium, bestehend aus Vertretern der regionalen Genossenschaften, ist für die Präsidiumswahl verantwortlich. Es könnte also seine eigene Präsidentin in die oberste Spitzenposition des MGB hieven. Am 23. März könnte dies ein entscheidender Vorteil für die Bernerin sein.

Doch Nold ist nicht allein. Ebenfalls zur Wahl stellt sich gemäss Recherchen Doris Aebi. Die Zürcherin hatte als einzige Favoritin im Vorfeld bestätigt, dass sie eine Kandidatur prüfen werde. Die 53-Jährige leitet ein Headhunting-Büro und machte zuvor Karriere bei den Grossbanken UBS und CS. Seit 2003 sitzt sie zudem im Verwaltungsrat des MGB. Für Aebi ist es der zweite Anlauf: Bereits 2010 kandidierte sie, scheiterte aber am Tessiner Anwalt Broggini.

Ein ranghoher Migros-Mann, der nicht genannt werden will, stellt beiden Kandidatinnen ein gutes Zeugnis aus. Sowohl Aebi als auch Nold verfügten über das nötige Migros-Gen. «Aber an sich wäre es wünschenswert, jemandem im Präsidium zu haben, der nicht nur die Migros gut kennt, sondern auch schon mal ein grösseres Unternehmen geleitet hat.» Das können weder Aebi noch Nold von sich behaupten.