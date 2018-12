Zwar wurde der Wirtschaftsminister am Montag vom stellvertretenden Handelsbeauftragten Jeff Gerrish zu einer längeren Unterredung in Washington empfangen. (Gerrishs Vorgesetzter Robert Lighthizer liess sich in letzter Minute entschuldigen, weil er im Nachgang zum G-20-Gipfel alle Hände voll zu tun hatte.) Die beiden Seiten hätten sich aber entschieden, dass die Zeit noch nicht reif sei, eigentliche Verhandlungen über ein entsprechendes Abkommen aufzunehmen.

Oder, in den Worten des abtretenden Bundesrates: «Die Explorationsphase ist noch nicht abgeschlossen.» Er habe damit sein Ziel, die politische Bühne in der Schweiz mit der Lancierung neuer Verhandlungen zu verlassen, «nicht ganz erreicht», sagte Schneider-Amann während einer Pressekonferenz in Washington.