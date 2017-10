Das teilte das Berliner Unternehmen am Mittwoch mit. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Plus von rund 26,5 Prozent gerechnet.

"Wir setzen unsere Wachstumsstrategie mit Hochdruck um und gewinnen dabei weiter Marktanteile", sagte Co-Unternehmenschef Rubin Ritter. Der operative Gewinn (Ebit) habe zwischen minus fünf und plus fünf Millionen Euro gelegen. Details will das Unternehmen am 7. November nennen.

Zalando kündigte zugleich den Einstieg in den Markt für Beauty-Produkte an. Ab Frühjahr 2018 sollen beispielsweise Kosmetik, Hautpflege oder Parfüm angeboten werden. Die Produkte sollen zunächst in Deutschland verkauft werden, nach einer erfolgreichen Anlaufphase sollen weitere Märkte folgen. "Der Einstieg in den Markt für Beauty-Produkte ist für uns der nächste logische Schritt und spiegelt die Wünsche unserer Kunden wider", sagte Ritter.