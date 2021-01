Wir werden immer mehr Winterstrom brauchen: Solaranlagen in den Bergen könnten helfen

Kein Nebel, blauer Himmel, strahlende Sonne. So stellt man sich die Alpen vor. Dementsprechend haben Solaranlagen in den Bergen Potenzial. Nicht nur bei der Staumauer am Muttsee im Glarnerland. Auch das Versorgungsunternehmen Romande Energie nutzt die alpinen Bedingungen. Für sein schwimmendes Solarkraftwerk auf 1800 Meter über Meer auf dem Lac des Toules im Wallis hat das Unternehmen soeben den Schweizer Energiepreis Watt d’Or erhalten.

Doppelter Jahresertrag mit alpiner Solaranlage

Tatsächlich ist hoch oben in den Schweizer Alpen die Atmosphäre dünner, die Sonnenstrahlung stärker und der Schnee reflektiert im Winter das Licht stark. Die durchschnittliche, jährliche Sonneneinstrahlung ist in den Alpen deutlich höher als im Schweizer Mittelland. Vor allem im Winter herrschen in den Bergen ideale Voraussetzungen für die Solarstromproduktion. «Wir können in den Alpen etwa 50 Prozent des Jahresertrages im Winterhalbjahr erzielen», erklärt Professor Jürg Rohrer vom Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil. Das ist doppelt so viel wie in einem Winterhalbjahr im Mittelland.

Auch über das ganze Jahr betrachtet sieht die Bilanz für eine Solaranlage in den Alpen sehr gut aus. Rohrer und sein Forschungsteam haben mit einer Testanlage in Davos herausgefunden, das eine durchschnittliche Photovoltaik-Anlage in den Bergen im Vergleich zu einer gleich grossen Anlage im Mittelland einen doppelten Jahresertrag abliefert.

Wärmepumpen brauchen mehr Strom im Winter

Das liegt auch daran, dass es in den Alpen während des ganzen Jahres keine längeren Perioden gibt, in dem die Solaranlage wegen Nebels weniger Strom produzieren kann. Deshalb sagt Rohrer: