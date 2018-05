Da will einer für die Allgemeinheit Geld sparen, doch man lässt ihn nicht. So lässt sich die Geschichte des Spitalapothekers Enea Martinelli kurz umschreiben. In seiner Funktion ist er für die Spitalgruppe Frutigen, Meiringen, Interlaken unter anderem für den Einkauf der Medikamente zuständig.

Um Kosten einzusparen, hat das Spital entschieden, von einem Originalmedikament auf eine Kopie umzustellen. Während das Originalpräparat pro Jahr rund 41 000 Franken kostet, sind es bei der Kopie rund 29 000 Franken. Das wären immerhin 12 000 Franken pro Jahr weniger.

Martinelli will dieses Geld auch bei einem Patienten einsparen, der bei der Krankenkasse Agrisano versichert ist. Der Spitalapotheker unternimmt drei Anläufe, wird aber jedes Mal an eine andere Stelle verwiesen. Verärgert gibt er auf: «Warum sollten wir in Zukunft noch irgendeinen Finger krumm machen, wenn wir am Schluss selbst die Deppen sind?», schreibt Martinelli auf dem Karriere-Netzwerk Linkedin.

Doch der Reihe nach. Beim Medikament handelt es sich um Remicade. Das Präparat wird unter anderem gegen rheumatoide Arthritis eingesetzt. Es handelt sich um ein biotechnologisch hergestelltes Mittel. Diese werden in einem aufwendigen Verfahren mittels gentechnisch veränderter Zellen produziert.

Entsprechend ist auch die Herstellung der Kopien, im Fachjargon Biosimilars genannt, komplizierter. So müssen im Unterschied zu gewöhnlichen Generika etwa klinische Studien durchgeführt werden, um zu zeigen, dass sie vergleichbar wirken wie das Original.

Frustriert aufgegeben

Seit dem Sommer 2016 ist eine Kopie von Remicade namens Inflectra in der Schweiz erhältlich. Wie bei anderen teuren Medikamenten ist auch hier eine Einwilligung der Krankenkasse nötig, damit die Kopie abgegeben werden darf. Martinellis Antrag an die Agrisano wird vom Schweizerischen Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer (SVK) beantwortet.

Dieser kümmert sich für zahlreiche Krankenkassen etwa um teure Medikamente. Martinelli blitzte jedoch mit seinem Gesuch ab. Der Grund: Der SVK habe nur einen Vertrag mit dem Hersteller des Originals abgeschlossen, aber nicht mit der Firma, welche die Kopie produziert. Dies soll erst im nächsten Jahr soweit sein, wie der SVK auf Anfrage sagt.

Der Verband verweist Martinelli an die Agrisano. Die Krankenkasse mit Sitz in Brugg bittet den Spitalapotheker, sich an den hauseigenen vertrauensärztlichen Dienst zu wenden. Dieser wiederum verlangt einen neuen Antrag.

Martinelli gibt frustriert auf. «Ich setze mich gerne ein, um Geld zu sparen. Aber irgendwann reicht es.» Die Umstellung auf die Kopie ein Verlustgeschäft für die Spitalgruppe. Die Marge bei der Abgabe von Medikamenten richtet sich nach der Höhe des Preises eines Präparats. Profiteure sind die Krankenkassen und die Prämienzahler, die durch die tieferen Arzneimittelkosten weniger stark belastet werden.