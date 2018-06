Nicht nur international, sondern auch auf europäischer Ebene geht es Polyethylen und Co. an den Kragen. So schreibt die EU-Kommission in einem Strategiepapier zu Plastikabfällen, dass der Prozess für den Gebrauch von absichtlich hinzugefügten Mikroplastik in Produkten eingeschränkt werden soll.

Auch in der Schweiz regt sich Widerstand. Grüne-Nationalrat Balthasar Glättli reichte im Parlament ganze fünf Vorstösse zum Thema Mikroplastik ein. Auch Glättli plädiert für ein Mikroplastik-Verbot in Kosmetikartikeln. Doch der Bund winkt ab. Zumindest auf nationaler Ebene. Er appelliert an die Eigenverantwortung der Industrie. «Der Bundesrat erachtet es nicht als sinnvoll, Vorschriften für die Verwendung von Mikroplastik in Körperpflegeprodukten zu erlassen», heisst es in der Stellungnahme.

Die Industrie reagierte auf die Forderungen. Viele Kosmetikfirmen strichen Polyethylen auf der Zutatenliste. Doch was nach einer guten Reaktion aussieht, entpuppt sich auf den zweiten Blick als Tropfen auf den heissen Stein. Vom Polyethylen wichen die Kosmetikfirmen auf Acrylates Copolymer aus. Ein flüssiger Plastik, der zwar wasserlöslich ist, dessen konkrete Auswirkungen auf die Umwelt aber bislang kaum erforscht sind.

Sieht man sich die Kosmetikregale in grossen Einkaufszentren an und streicht die Produkte die Plastik in fester oder flüssiger Form enthalten, wirkt das Bild erschreckend. Bis zu ¾ der Produkte enthalten Kunststoffteilchen.