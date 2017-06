Die Hug-Familie konnte im Jahr 2016 den Umsatz um 3.2 Prozent auf 113.5 Millionen Franken steigern. Die Hug-Familie investiert laufend in ihre Produktionsstandorte und in Massnahmen zur Effizienzsteigerung. In den letzten beiden Jahren wurden 8 Millionen Franken in die Automatisierung und Steigerung der Kapazität in der Trimbacher Fabrik investiert. Diese Investition zog jedoch einen Stellenabbau nach sich.

Jetzt kommt es zur gänzlichen Schliessung des Werks. Die Fabrik in Trimbach soll bis 2020/21 nach Malters verlegt und «den bestehenden Hauptstandort mit modernsten Produktionsanlagen ergänzen», schreibt Hug. Dafür investiert die Hug-Familie rund 50 Millionen Franken. Durch diese Zusammenführung würde in der Gemeinde Malters (LU) eines der modernsten Backwaren-Produktionszentren der Schweiz entstehen.