Stellen Sie sich vor, es ist ein heisser Sommertag und das kalte Erfrischungsgetränk im Supermarkt kostet plötzlich das Doppelte wie in der Vorwoche. Was nach einem Gedankenexperiment aus einem Pricing-Seminar klingt, könnte bald Realität werden. Laut der Zeitung «The Telegraph» planen britische Supermarktketten die Einführung von «e-prices», eines dynamischen Preissystems, das die Preise von Waren in Abhängigkeit der Nachfrage in Echtzeit anpasst. Sandwiches würden zur Mittagspause teurer, wenn Büroangestellte in Scharen in Supermärkte strömen, um ihr Mittagsessen einzukaufen. Bananen vormittags billiger, wenn die Beschäftigten auf der Arbeit sind und die Nachfrage geringer ist.

Die elektronischen Preisschilder, die mit einem Computer vernetzt sind, ermöglichen es Supermarktbetreibern, flexibel auf etwa durch Wetterextreme hervorgerufene Nachfragespitzen zu reagieren. Die Preiselastizität soll bis zu 90 Cent am Tag betragen, was bei einzelnen Artikel wie etwa Obst und Gemüse Preisveränderungen von 50 Prozent ausmachen kann. In britischen Medien ist bereits von einer «Uberisierung der Supermärkte» die Rede. So wie der Fahrdienstleister seine Tarife in Echtzeit anpasst, könnten Einzelhändler ihre Preisgestaltung an die Nachfrage koppeln.

Wie beim Flugticket-Kauf

Das System ist nicht neu. Schon heute drehen Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber an der Preisschraube und erhöhen pünktlich zum Ferienbeginn die Spritpreise – sehr zum Ärger der Verbraucher. Auch Reiseveranstalter und Airlines machen sich die dynamische Preisgestaltung zunutze und ändern mithilfe von Algorithmen minütlich die Preise in ihren Buchungssystemen – je nachdem, wie viele Buchungsanfragen gesendet wurden. So kann es sein, dass der Passagier für einen Flug von Zürich nach Berlin das Doppelte des Preises seines Sitznachbarn bezahlt.