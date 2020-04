Weitgehendes Ausgehverbot in türkischen Städten beendet

Die Massnahme war seit Donnerstag, einem Feiertag in der Türkei, in Kraft. Während es am Donnerstag und Freitag noch halbtags Einkaufsmöglichkeiten gab, mussten die Einwohner, bis auf wenige Ausnahmen am Wochenende ganz zu Hause bleiben. Die Menschen schienen sich weitestgehend an die Massnahmen zu halten. Die Strassen blieben zum grossen Teil leer und still. In der Metropole Istanbul waren die Rufe der Bäcker zu hören, die ihre Ware ausfahren durften.

Während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der am Freitag begonnen hatte, ist in der Türkei das Fastenbrechen in Gruppen untersagt. Die türkischen Behörden erlassen seit drei Wochen in 31 Städten und Provinzen weitgehende Ausgangssperren übers Wochenende. Zudem gilt ein Ausgehverbot für Menschen ab 65 Jahren und - mit Ausnahmen - für unter 20-Jährige.

Gesundheitsminister Fahrettin Koca teilte am Sonntagabend via Twitter mit, an einem Tag seien 2357 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden und 99 Menschen seien an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Insgesamt hat die Türkei rund 110'000 Coronavirus-Fälle gemeldet; rund 2800 Menschen sind an der Krankheit verstorben. Bisher wurden nach offiziellen Angaben rund 890'000 Menschen auf das Coronavirus getestet.