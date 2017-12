Letzter Aufgabetermin für B-Post-Briefe ins Inland ist der Dienstag, 19. Dezember, für A-Post-Briefe ist es der Donnerstag, 21. Dezember. B-Post-Pakete sollten es bei Aufgabe am Donnerstag und A-Post-Pakete am Freitag noch rechtzeitig schaffen. Auch für die Express-Sendungen sollte der Freitag reichen.

Für Ziele in Europa sollten Briefe als "Urgent" bis am Mittwoch, 20. Dezember, und Pakete bereits bis am Montag, 18. Dezember, aufgegeben sein, wie die Post mitteilt.