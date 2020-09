Watson Romandie startet im März 2021 in Lausanne – mit einer Chefredaktorin und rund 20 Mitarbeitenden

Das Newsportal Watson Romandie startet definitiv im nächsten Frühjahr. Der Westschweizer Ableger von Watson wird im März 2021 live gehen. Watson wird dazu eine Redaktion mit rund 20 Journalistinnen und Journalisten am Standort Lausanne einrichten. Chefredaktorin wird Sandra Jean, zuletzt Redaktionsdirektorin bei «Le Nouvelliste». Dies geht aus einer Medienmitteilung des Unternehmens vom Freitag hervor.

Positives Feedback aus dem Werbemarkt

Im April hatte das Aargauer Verlagshaus AZ Medien bekanntgegeben, den Aufbau von Watson in der Romandie zu prüfen. Ende August sei im Verwaltungsrat der definitive Entscheid zur Expansion gefallen.

Michael Wanner, Geschäftsführer von Watson, erklärt in der Medienmitteilung, man habe in den letzten Monaten das Projekt eingehend geprüft und zahlreiche Gespräche geführt. Insbesondere das positive Feedback aus dem Werbemarkt habe das Unternehmen in seinem Vorhaben noch weiter bekräftigt. Weiter erklärt der Geschäftsführer, dass er sich freue, definitiv starten zu können. Gemäss Michael Wanner ist die Finanzierung des Projektes gesichert. Eine Beteiligung durch Geldgeber aus der Westschweiz werde aber nach wie vor angestrebt. Man befinde sich derzeit in Gesprächen mit potentiellen Partner-Organisationen.