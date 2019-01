Mit ihm holt sich die Destination Andermatt einen ausgewiesenen Fachmann. Zuletzt leitete John während einiger Jahre die Promotionsorganisation des Kantons Bern "BE! Tourismus", davor war er bereits für Montreux-Vevey Tourismus tätig. In Andermatt wird er die Positionierung und die Koordination der verschiedenen Brands und Unternehmen vorantreiben, dazu gehören etwa Andermatt Swiss Alps, die SkiArena Andermatt-Sedrun, die Hotels The Chedi und Radisson Blue, die Konzerthalle oder der Golfplatz.