An der Foire du Valais seien um die 950 Portionen serviert worden, teilte der Kanton Wallis am Freitag mit. Auch Personen, die Ziegenkäse bisher nicht mochten, hätten eingestanden, dass dieser in Kombination mit den beiden anderen Sorten gar nicht so übel schmecke.

Von den Namensvorschlägen der Bevölkerung entschied sich die Walliser Dienststelle für Landwirtschaft für "Trifolait". Der Käse wurde vom Gutsbetrieb Châteauneuf entwickelt und steht für Innovation und Ausbildung in der Walliser Landwirtschaft.