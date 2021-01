Vor den meisten anderen: Südafrikanischer Milliardär erhält im Thurgau Coronaimpfung

(lsf/evw/lex) Johann Rupert ist der reichste Mann Südafrikas (acht Milliarden Dollar Vermögen) und flog vor Weihnachten in die Schweiz, um sich hier gegen Covid-19 impfen zu lassen. Nachdem er es erst erfolglos in einer Klinik in Luzern versucht hatte, wurde er kurz vor dem offiziellen Impfstart in Frauenfeld geimpft, wie der «Tagesanzeiger» berichtet.

Die Hirslanden-Gruppe, die im Thurgau den Auftrag für die Impfkampagne erhalten hat, bestätigt gegenüber der Zeitung die Impfung von Rupert. Dieser zähle «zur Kategorie der Risikopatienten», obwohl er erst 70-jährig ist. Der Unternehmer aus Südafrika gehörte zu zwölf Personen, die vor dem offiziellen Impfstart im Rahmen von Tests den Coronaimpfstoff erhielten, erklärt ein Hirslanden-Sprecher dem «Tagesanzeiger».