Von wegen Flugscham: Jeden Tag fliegen 3500 Personen nach London-Heathrow

Andererseits betreffen die rückläufigen Zahlen aber besonders Destinationen, die auch mit dem Zug innert weniger Stunden erreichbar sind. Zeigt die Klima-Diskussion also erste Folgen? Bei der grössten Schweizer Airline Swiss heisst es, aus wettbewerbstaktischen Gründen äussere man sich nicht zur Entwicklung auf einzelnen Linien. Anders tönt es bei der SBB. Sprecherin Sabine Baumgartner sagt, der Trend im internationalen Personenverkehr sei letztes Jahr «positiv» gewesen. Die SBB sei sich ihrer Verantwortung in Sachen Umwelt bewusst: «Wir wollen das nachhaltige Reisen fördern.» Nun baue die Bahn das Angebot an Tagesverbindungen in zahlreiche europäische Metropolen weiter aus.

Auf Strecken innerhalb Europas kann die Bahn dem Flugzeug so Passagiere abluchsen. Das zeigt das Beispiel der TGV-Verbindungen nach Paris. Aus Zürich, Basel und aus der Westschweiz wurde das Angebot in die französische Hauptstadt im Dezember mit grösseren Zügen und mehr Verbindungen ausgebaut. Anfangs Februar gab das verantwortliche Unternehmen TGV Lyria nun bekannt, seit dem Ende des Streiks bei den französischen Bahnen am 20. Januar werde eine Zunahme von 15 Prozent an Buchungen gegenüber der Vorjahresperiode verzeichnet.

Die neuen Zahlen des Bundes zeigen aber auch: Selbst wenn Schweizer künftig aufs Fliegen in europäische Städte verzichten und stattdessen den Zug nehmen, kehren sie dem Flugzeug nicht den Rücken. Sowohl auf Verbindungen in klassische Feriendestinationen wie Hurghada, Punta Cana oder Marrakech als auch auf Strecken nach Philadelphia, New York oder Montreal wurden 2019 deutlich mehr Passagiere gezählt.