Das kleine weisse Fahrzeug der französischen Firma EasyMile ist in diesen Tagen in Bern eingetroffen, wie Bernmobil am Freitag mitteilte. Auf einer abgesperrten Teststrecke können sich die zuständigen Bernmobil-Mitarbeitenden mit der Bedienung des Shuttles vertraut machen.

Selbstfahrende Fahrzeuge werden derzeit an diversen Orten im In- und Ausland getestet. Eines der ersten Projekte in der Schweiz war das selbstfahrende Postauto in der Walliser Kantonshauptstadt Sitten.