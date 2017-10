Der Ministerrat beschloss am Freitag auch, 300 Millionen Euro zusätzlich zuzuschiessen. Die Regierung in Rom teilte weiter mit, dass die Frist, bis der der Verkauf abgeschlossen sein soll, auf Ende April 2018 verschoben wurde.

Anfang Mai hatte der Staat der Fluglinie für sechs Monate einen Kredit von etwa 600 Millionen Euro zugestanden, nachdem die ehemalige Staatslinie Insolvenz angemeldet hatte. Dieser Kredit wäre bis November zur Rückzahlung fällig gewesen. Bis dahin sollte auch der Verkauf entschieden sein. Die Frist für verbindliche Angebote für Alitalia endet am Montag. Interesse hatte auch die deutsche Lufthansa bekundet.

"Wir wollten mehr Zeit für die Prüfung der Angebote (...) haben. Wir wollen verkaufen, nicht verscherbeln", sagte Verkehrsminister Graziano Delrio.

Die italienische Fluglinie steckt seit Jahren in der Krise und hielt sich wie Air Berlin nur mit Geldspritzen der arabischen Etihad in der Luft. Die Regierung von Paolo Gentiloni will verhindern, dass Alitalia zerschlagen wird. Das Unternehmen hat mehr als 11'000 Mitarbeiter.