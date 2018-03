Sollte die US-Bundesbehörde International Trade Commission (ITC) befinden, dass heimische Unternehmen dadurch Schaden erlitten haben, könnte das Ministerium für fünf Jahre Strafzölle von bis zu etwa 147,6 Prozent verhängen. Eine Entscheidung des ITC wird Anfang Mai erwartet.

Hintergrund der Massnahmen sind Beschwerden von US-Konzernen im vergangenen Jahr. Nach bisheriger Rechtslage treten in den USA am Freitag Schutzzölle auf Aluminium- und Stahlimporte in Kraft.