Nestlé – das ist der Konzern mit Buitoni-Tiefkühlpizzen, Kitkat-Schokolade und Nesquik-Cerealien. Allesamt Produkte, die höchst selten in einem Diätplan Platz finden dürften. Doch seit einigen Jahren ist Nestlé darauf erpicht, sich vom klassischen Nahrungsmittelmulti hin zum gesundheitsbewussten Lifestyle-Food-Konzern zu wandeln. So verkauften die Waadtländer zuletzt ihr Süsswaren-Geschäft in den USA an Ferrero und investierten stattdessen in Firmen wie die Hipster-Kaffeekette Blue Bottle, den Vegi-Menü-Hersteller Sweet Earth Foods und für 2,3 Milliarden Dollar in den Nahrungsergänzungsmittel-Produzenten Atrium.

Die grosse Frage, die Nestlé dabei umtreibt, ist, wie sich Menschen in Zukunft optimal ernähren sollen. In Japan geht der Nahrungsmittelmulti dafür neue Wege. Im Zentrum: die Personalisierung des Diät-Speiseplans. Das Programm heisst «Nestlé Wellness Ambassador», und bereits nehmen über 100'000 Japaner teil, die Nestlé dafür bis zu 600 Dollar pro Monat bezahlen. Das Diät-Programm besteht aus zwei Teilen. Mithilfe der in Japan populären Social-Media-App Line sollen die Konsumenten Bilder ihrer Mahlzeiten an den Konzern schicken. Künstliche Intelligenz analysiert dann, was auf dem Teller liegt und wovon man sich zu viel oder zu wenig gönnt.

Diese Funktion ist seit 2015 auf dem Markt. Neu ist Teil zwei des Programms. Und zwar sollen die Kunden mithilfe eines Glucometer-ähnlichen Geräts, das Nestlé zur Verfügung stellt, eine Blut- und Speichelprobe einschicken. Dabei wird auch die DNA analysiert. Sie soll Hinweise auf Gesundheitsrisiken und entsprechende Tipps für das individuelle Diätprogramm liefern. Wer ein erhöhtes Krebsrisiko aufweist, dem empfiehlt das Nestlé-Programm, mehr Antioxidantien zu konsumieren, zum Beispiel in Form von Tee.

Die tägliche Dosis kommt – ganz Nestlé-like – in Form von Kapseln. Mitglieder des «Wellness Ambassador»-Programms erhalten eine Nescafé-Dolce-Gusto-Maschine und können online aus 17 Kapseln mit individuell zusammengestellten Zusatzstoffen auswählen, zum Beispiel Frucht-Smoothies, Milch-Produkte für gesundes Altern oder verschiedene japanische Grüntees («Matcha») mit Vitaminen und Mineralien.