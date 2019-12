«Unentschuldbar»: CS-Präsident Urs Rohner greift in Beschattungsaffäre durch – 5 Erkenntnisse

Die Credit Suisse hat am Montagmorgen bestätigt, was CH Media bereits gestern meldete: Die Sicherheitsverantwortlichen der CS haben in der ersten Untersuchung der Beschattungsaffäre brandschwarz gelogen und eine brisante Spitzel-Aktion vertuscht. Die Nummer 2 der Konzernleitung verliert per sofort den Job – und dazu 4 Millionen Franken.