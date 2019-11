Unaufhaltsam: Aktie Straumann wächst weiter

Die Basler Börsenfestspiele mit den Straumann Papieren (STMN SW) in der Hauptrolle gehen in die Verlängerung: +54,85 Prozent beträgt nun die Jahresperformance 2019. Laut meinen quantitativen Modellen deutet alles darauf hin, dass im 2020 eine neue Rekordmarke in Sachen Umsatzrendite erreicht wird.

Mit Fokus auf das Jahr 2022 sollte das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter die Marke von 30 Punkten fallen. Aktuell liegt dieses Verhältnis bei 46,2, womit Sie unschwer erkennen können, dass wir in Sachen Nettoergebnis ein überproportionales Wachstum in den kommenden Jahren beim mit 15 Milliarden Franken taxierten Unternehmen erwarten können. Damit rückt eine erstmalige Bewertung von 1000 Franken pro Aktie immer mehr in Griffweite (Nachladen).

Keine Sorgen machen müssen sich meine Leser in Sachen Kering (KER FP): +299,3 Prozent innert fünf Jahren ist ein sensationelles Anlageergebnis für den kleineren Bruder von LVMH (MC FP). Beim mit 69 Milliarden Euro taxierten Titel stehen alle Zeichen auf Wachstum, unter anderem auch wegen des Erfolges der Marke Gucci.

Zum Portfolio zählen auch Namen wie Brioni, Bucheron oder Stella McCartney. Das errechnete Kurs-Gewinn-Verhältnis per 2022 liegt bei sehr tiefen 17 Punkten. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von über 30 Prozent im 2020 sind Sie im Besitz eines Schmuckstücks der Extraklasse. (Super Value Aktie)