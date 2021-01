Uhrenhändler Bucherer streicht noch einmal Dutzende Stellen

Die Coronakrise sorgt für einen weiteren Stellenabbau in der Luzerner Schmuck- und Uhrenbranche. Die Bucherer-Angestellten wurden am Dienstag darüber informiert, dass nochmals Dutzende Stellen abgebaut werden. Wie einem internen Schreiben zu entnehmen ist, sieht sich das Unternehmen gezwungen, «am Hauptsitz und in den Verkaufsgeschäften in Luzern weitere rund 60 Stellen und am Standort Interlaken voraussichtlich rund 25 Stellen abzubauen». An den übrigen Standorten und in Schweizer Tochtergesellschaften könne es vereinzelt zu weiteren Entlassungen kommen. Ein Bucherer-Sprecher bestätigte die Echtheit des Schreibens auf Anfrage. Wie aus dem Umfeld des Unternehmens zu hören ist, machen Gerüchte über einen bevorstehenden Jobabbau schon seit rund zwei Monaten die Runde.

Derzeit beschäftigt Bucherer am Hauptsitz und in den Geschäften in Luzern rund 600 Mitarbeitende. Der weltgrösste Uhrenverkäufer hatte bereits im vergangenen August einen Abbau von voraussichtlich bis zu 170 Stellen in Luzern angekündigt. Diese maximale Anzahl an Stellen habe man bislang aber nicht abgebaut, präzisiert der Sprecher auf Anfrage. Es seien bisher rund 70 Entlassungen ausgesprochen worden. Mit dem jetzigen Abbau von 60 Stellen nähert sich Bucherer nun aber der damals kommunizierten Zahl von 170 Stellen. Zusätzlich gab es im Herbst auch Frühpensionierungen.

Man habe damals gehofft, «dass die Entlassung von 72 Mitarbeitenden ausreicht», heisst es in dem Schreiben von Bucherer. Leider sei die Entwicklung schlechter als erwartet. Laut dem Schreiben hat die Gruppenleitung in den letzten Monaten einen weiteren Stellenabbau so lange wie möglich hinausgezögert und sämtliche Alternativen eingehend geprüft: