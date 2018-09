"Man müsste diesen Punkt noch ausräumen, um einem Rahmenabkommen zustimmen zu können", sagte der Schweizer Finanzminister in einem in der "Schweiz am Wochenende" und NZZ-Regionalmedien publizierten Interview vom Samstag.

Staatliche Beihilfen seien demnach nicht möglich, also weder Kantonalbanken mit Staatsgarantie noch kantonale Gebäudeversicherungen. Für jeden einzelnen Fall wäre laut Maurer eine Sonderbewilligung der EU nötig.

Heute müssen EU-Mitgliedsstaaten grundsätzlich jede Vergabe von staatlichen Beihilfen - wie Subventionen oder Steuererleichterungen - der EU-Kommission melden, worauf diese die Zulässigkeit prüft.

Keine Eile geboten

Maurer ist dennoch optimistisch, was die Verhandlungen angeht: "Ich bin der Überzeugung: Irgendwann finden wir eine gemeinsame Lösung." Er bekräftige zudem seine Meinung, dass bei den Verhandlungen keine Eile geboten ist.

"Ich habe den Eindruck, dass man in der EU durchaus Verständnis hat, wenn wir uns genug Zeit für einen Abschluss nehmen." Auch wenn die Schweiz schon seit fünf oder acht Jahren verhandle - jetzt solle sich nichts überstürzen.

Die Schweiz verhandelt derzeit mit der EU über ein Rahmenabkommen. Diese waren im Sommer ins Stocken geraten. Die EU verlangt von der Schweiz etwa ein Entgegenkommen beim Lohnschutz respektive den Flankierenden Massnahmen. Diese sind nach Ansicht der EU-Kommission nicht mit der Personenfreizügigkeit vereinbar. Der Bundesrat will bis Mitte September in der Frage Bilanz ziehen.