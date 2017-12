EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte bei seinem Besuch in der Schweiz Ende November versprochen, dass sich die Kommission Anfang Dezember mit der Gleichwertigkeits-Anerkennung der Börsen-Regulierung befassen werde.

Maurer genügt das nicht. "Das ist das, was wir bereits hatten", sagte der Finanzminister am Dienstag in der Sendung "Rendez-vous" von Schweizer Radio SRF. Die Schweizer Banken hätten den Marktzutritt nötig gehabt. Doch der sei ihnen nicht zugesichert worden.

"Etwas mehr hätten wir von der EU-Kommission schon erwartet", sagte Maurer. Nun müsse sein Departement ersuchen, mit den wichtigen Nachbarländern "in kleinen Schritten einen besseren Marktzugang" zu erhalten als bis jetzt.