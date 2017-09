Dabei geht es offenbar um Vorwürfe der Steuerhinterziehung. Weitere Angaben zur Sache machte der UBS-Sprecher am Mittwoch mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht. Die UBS arbeite "vollumfänglich mit den Behörden zusammen", sagte er lediglich.

Laut der "Wirtschaftswoche" geht es um den Verdacht, dass angelegtes Kapital respektive Erträge aus Kapitalanlagen bei der UBS Luxemburg - heute UBS Europe - den Steuerbehörden nicht deklariert wurden. Grundlage der Ermittlungen sei ein vom Land Nordrhein-Westfalen gekaufter Datensatz eines Informanten, der rund 2000 Kunden umfasse.

Ein Steuerstrafverfahren sei eingeleitet worden, wird ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bochum in der "Wirtschaftswoche" zitiert. An der Durchsuchung, die bereits am Dienstagvormittag begonnen habe, seien bundesweit bis zu 130 Staatsanwälte und Steuerfahnder beteiligt. Die Massnahme sei "noch nicht abgeschlossen", teilte der Sprecher mit.