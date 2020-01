UBS schlägt zwei neue Verwaltungsräte vor

Sie sollen die beiden bisherigen Mitglieder David Sidwell und Isabelle Romy ersetzen, die nach mehreren Jahren nicht mehr zur Wiederwahl antreten.

Beide Kandidaten verfügen über eine umfassende Expertise und Erfahrung im Bankengeschäft, wie UBS am Freitag mitteilte. Nathalie Rachou sitze seit 12 Jahren im Verwaltungsrat der Société Générale, aus dem sie per 19. Mai austreten werde.

Die 62-jährige Rachou gründete 1999 in London die Asset Management Firma Topiary Finance Ltd., die 2014 mit Rouvier Associés zusammengeführt wurde. Sie ist weiterhin als Senior Advisor bei Rouvier Associés tätig. Von 1978 bis 1999 bekleidete sie verschiedene Positionen in der Banque Indosuez und Crédit Agricole Indosuez.

Mark Hughes ist derzeit Vorsitzender des Global Risk Institute und Gastprofessor an der Universität Leeds. Zuvor war er Group Chief Risk Officer bei der Royal Bank of Canada (RBC), bei der er seit 1981 in verschiedenen Managementfunktionen tätig war.