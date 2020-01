Betroffen seien einige Internet- und Mobile-Banking-Systeme sowie teilweise der Bargeldbezug an Bankomaten und die Einzahlung.

"Wir kennen den Grund der Störung und arbeiten mit Hochdruck daran, diese zu beheben", so die Sprecherin weiter. Beim Bezahlen per Kredit- oder EC-Karte dürfte es keine Probleme geben, da diese über die Dienste der SIX laufe.