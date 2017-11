Die Baselworld ist in der Krise. 2018 werden nur noch halb so viele Aussteller wie dieses Jahr an die weltweit grösste Uhren- und Schmuckmesse kommen. Das meldete das Regionaljournal Basel von Radio SRF. Auch die Ausstellungsfläche der Baselworld wird um ein Drittel verkleinert. Ein komplettes Stockwerk der Halle 1, die extra für die Baselworld gebaut wurde, steht 2018 leer. Bereits der Jahrgang 2017 war gegenüber den Vorjahren deutlich abgefallen, nun folgt der Einbruch. Und dies trotz Standmieten, die um zehn Prozent gesenkt wurden.

Nun wird erste Kritik an der Messe und der Regierung laut. Zur Erklärung: Basel-Stadt ist mit 33,5 Prozent der grösste Aktionär der MCH Group AG, wie die Messe offiziell heisst. Nach dem Rückgang 2017 hatte der Grüne Grossrat Thomas Grossenbacher die Regierung angefragt, wie sie die Situation einschätze. Der zuständige Regierungsrat Christoph Brutschin (SP) bemühte sich in seiner Antwort, den Ball flach zu halten. Für einen Kurswechsel oder Strategieänderungen sah er keinen Anlass. «Angesichts ihrer Antwort muss ich davon ausgehen, dass die Regierung die Situation unterschätzt oder angemessen wahrgenommen hat», ärgert sich Grossenbacher. «Man hätte diese Entwicklung viel früher sehen müssen.»