Von der Störung sind Geschäftskunden in der ganzen Schweiz betroffen. Ein Sprecher von Swisscom sagte aber auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda, dass die Verbindungen nicht bei allen Kunden eingeschränkt sei. Auch bei den Privatkunden gäbe es kein Problem. Die Swisscom geht von einigen Tausend Kunden aus, eine konkrete Zahl wird nicht genannt.

Ursache der Störung dürfte gemäss Swisscom ein Software-Problem sein. Zusammen mit den Lieferanten für Hard- und Software arbeiten Spezialisten von Swisscom gemäss Angaben auf der Internetseite im Schichtbetrieb an der Behebung des Problems.

Am Montag habe die Situation zwischenzeitlich verbessert werden können, schreibt Swisscom. Am Dienstagmorgen sei jedoch eine erneute Einschränkung festgestellt worden. Wie lange die Störung noch dauert, konnte Swisscom am Dienstagnachmittag nicht sagen.