Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, lautet das gängige Sprichwort. Doch oft ist es eine Geschichte zum Bild, zur Entstehung, die dahintersteckt, und zur Wirkung, die es entfaltet. Links im Bild sitzen vier Bäuerinnen in Bangladesch. Sie entsprechen weder unseren Vorstellungen von ihrem Berufsstand noch von der dort herrschenden Armut.

Was hat Syngenta mit Bäuerinnen in Bangladesch zu tun? «Es war ein spezieller Anlass, der ‹Womans Success Day›», sagt Tobias Bossert (Bildmitte, weisses Hemd). Er weilte vier Wochen mit einer 15-köpfigen Gruppe von Syngenta-Mitarbeitern in Bangladesch. An diesem Treffen tauschen sich die Frauen über ihre Arbeit aus, über ihre Sorgen, aber vor allem auch über ihre Erfolge und ihre Position im Landwirtschaftssektor. «Dieser Tag soll ihr Selbstwertgefühl stärken», sagt Bossert im Gespräch mit der «Nordwestschweiz».

Doch am Treffen mit den Bäuerinnen geht es nicht nur um Wertschätzung und Gefühle, sondern um handfeste Probleme: Anders als die schönen Kleider vermuten lassen, reicht ihnen ihr Einkommen nur knapp zum Überleben. 2014 lag das Jahreseinkommen eines Kleinbauers in der Region Mithapukur im Schnitt bei 280 Dollar pro Jahr. Die Folge sind Landflucht und Städte mit grossen Armenvierteln.

Bereits zum fünften Mal war eine Syngenta-Gruppe im Rahmen eines Entwicklungsprogrammes in Ranpur im Nordwesten von Bangladesch. Zusammen mit einer lokal gut verankerten britischen Nichtregierungsorganisation, der Voluntary Service Overseas (VSO), und Kleinbauern wurde die Situation analysiert und wurden Effizienzverbesserungen entwickelt. So werden und wurden vor allem Massnahmen ergriffen, um die landwirtschaftliche Rentabilität zu verbessern, und Möglichkeiten geprüft, statt Reis auch mal Gemüse anzubauen, die auf dem Markt einen höheren Erlös erzielen.

Kleinbauern sind einträglich

Gemäss Syngenta war der Einsatz erfolgreich. Die im Programm eingebundenen Kleinbauern bauen jetzt einen Mix von Reis, Kartoffeln und Gemüse an. Seit 2015 hätten sie ihr Einkommen verdreifachen können, sagt Juan Gonzalez-Valero, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit bei Syngenta. Der Aufwand ging bei Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent, bei chemischen Düngern um 60 Prozent zurück. Die Bauern hätten gelernt, die richtigen Produkte in der richtigen Dosis zum richtigen Zeitpunkt anzuwenden. Solches scheint den Interessen von Syngenta direkt zuwiderzulaufen. Bisher hätten die Bauern gekauft, was sie gerade bekommen hätten. Beratung habe es kaum gegeben.

Trotzdem: Ganz so selbstlos ist Syngenta nicht. «Kleinbauern sind für uns ein wichtiger Markt, auch in Zukunft. Und für die Region sind sie für die Ernährungssicherheit ebenso wichtig», sagt Juan Gonzalez-Valero. Syngenta hat also durchaus ein Interesse, dass es den Bauern gut geht: Verarmte Bauern werden keine Kunden.

Eine zentrale Funktion haben die überall in der Region befindlichen «Farmer Centers», die mithilfe der VSO aufgebaut wurden. Diese sollen rund 500 bis 1000 Kleinbauern Zugang zu verschiedenen landwirtschaftlichen Dienstleistungen ermöglichen: Maschinenverleih, Kauf von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln, Warenverkauf. Die bestehenden ersten Farmer Centers wurden von VSO, der lokalen Partnerorganisation und den Dorfgemeinschaften vor Ort aufgebaut.

Das Konzept der Farmer Centers sei basierend auf den Empfehlungen der Syngenta-Teams entwickelt worden. Bisher existieren sechs solcher Zentren, bis Ende 2018 sollen es hundert sein. Damit könnten 100'000 Bauern erreicht werden. Die Idee dahinter: Die Farmer Centers sollen so erfolgreich sein, dass diese quasi zum «Selbstläufer» werden. Damit die Massnahmen auch etwas bringen, hat VSO dauernd ein Team vor Ort.