Der Lebensversicherungskonzern Swiss Life greift in die Debatte um schweizerisch klingende Aliasnamen für Mitarbeitende mit ić-Namen ein. In einer Pressemitteilung vom Dienstagvormittag will er "einige Fakten zum eigenen Handeln klarstellen". Die Verwendung von Aliasnamen in Callcentern sei "vor allem im Bereich der aktiven Kundenansprache gängige Praxis", heisst es darin. Dabei erhält zum Beispiel ein Stjepan Ivankovic für seine Arbeit am Telefon den Namen Stefan Meier. Diese Praxis hält Swiss Life weder für diskriminierend noch für persönlichkeitsverletzend.

Laut Markus Leibundgut, Chef von Swiss Life Schweiz, entscheiden die 19 Mitarbeitenden im Contact Center "immer und ausschliesslich freiwillig, ob sie einen Aliasnamen verwenden wollen oder nicht." Mit einer schriftlichen Erklärung wird die Freiwilligkeit offenbar im Einzelfall dokumentiert.

Die Behauptung, Mitarbeitende von Swiss Life würden zum Gebrauch von Aliasnamen genötigt, ist laut Leibundgut demnach "falsch". Zudem beschränke sich der Gebrauch von Aliasnamen auf das Contact Center mit aktuell 19 Beschäftigten. Dort gehe es einzig darum, Termine mit bestehenden und potenziellen Kunden zu vereinbaren.