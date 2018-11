Streiks, Verspätungen, Groundings: Für die europäische Luftfahrt war der Sommer 2018 von Turbulenzen geprägt. Beim Interviewtermin in Zürich kommt Swiss-Chef Thomas Klühr denn auch rasch auf die Problemfelder zu sprechen, mit denen die Lufthansa-Tochter zu kämpfen hat. Und dennoch hat der Deutsche, der sich vor dem Gespräch einen Espresso macchiato bestellt, gut lachen. Der für seine besonnene Art bekannte Aviatiker kann ein Rekordergebnis verkünden. Herr Klühr, Sie sind seit knapp drei Jahren Chef der Swiss. Fühlen Sie sich als Franke etwas zu Hause in der Schweiz? Thomas Klühr: Sicher. Ich hatte zuvor eine schöne Zeit in Bayern als Verantwortlicher der Lufthansa für den Hub in München, aber die Zeit hier ist ebenso schön bisher. Es hilft natürlich, dass es der Swiss wirtschaftlich so gut geht, ich ein gut funktionierendes Team um mich habe, und nicht zuletzt, die Schweiz ganz einfach ein wunderschönes Land ist. Wie oft bereisen Sie die Schweiz? Oft, allerdings leider oftmals verknüpft mit beruflichen Aufgaben, in Genf und Lugano zum Beispiel. Da bleibt nicht so viel Zeit für Sightseeing, ich habe also noch Aufholpotenzial. Kürzlich waren meine Frau und ich in Engelberg, da hat es uns sehr gut gefallen. Mein Lieblingsort ist das Tessin, vor allem weil es dort etwas wärmer ist als bei uns in Kloten. In Kloten ging es kürzlich etwas hitziger zu und her: Der Funkspruch eines Swiss-Piloten sorgte für Aufsehen, der seinem Ärger über die Verspätungen freien Lauf liess. Fluchen Sie manchmal auch so stark, wenn Ihre Flieger zu spät abheben? Wenn ich fluche, dann leise, damit es niemand hört. Dass ich mich auch mal ärgere, ist ja klar. Aber das sollte man dort machen, wo es zulässig ist. Inhaltlich finde ich die Funk-Episode nachvollziehbar, aber die Wortwahl und der Kanal waren nicht korrekt.

Thomas Klühr: Chef der «Cashcow» Thomas Klühr ist seit Februar 2016 Chef der Fluggesellschaft Swiss. Zuvor arbeitete der 56-Jährige während 26 Jahren beim Mutterkonzern Lufthansa in verschiedenen Positionen. Unter anderem leitete er das Controlling des Lufthansa-Kerngeschäfts Passagierbeförderung. Ab 2007 war er für den Hub in München und die Finanzen der deutschen Airline zuständig. Klühr absolvierte ein Betriebswirtschaftsstudium an der Universität Erlangen. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Mit der Swiss leitet er die profitabelste Airline der Lufthansa-Gruppe, wie die aktuellsten Quartalszahlen zeigten. Aktuell steuert die Swiss 12 Prozent zum Umsatz bei. Ihr Gewinnanteil ist mit 18 Prozent auf Ebit-Stufe allerdings überproportional. Ihre operative Gewinnmarge liegt bei rund 11 Prozent. Die Lufthansa bringt es auf 9,8 Prozent, Austrian auf weniger als 6 Prozent. (BWE)

Tatsächlich hebt jede vierte Maschine in Zürich mit einer Verspätung von mehr als 15 Minuten ab. Was kostet Sie das – mal abgesehen von den Nerven? Einiges. Es fallen Entschädigungsleistungen an die Kunden an, Überstunden bei den Crews und so weiter. Wir sprechen insgesamt von einem bedeutenden zweistelligen Millionen-Betrag, der unser Ergebnis belastet. Kommt hinzu, dass unsere Piloten mehr tanken müssen, um auf Verspätungen und Zusatzschleifen in der Luft vorbereitet zu sein. Und oft versuchen unsere Piloten die verlorene Zeit aufzuholen und geben mehr Gas. Auch das braucht mehr Kerosin. Lufthansa-Vorstand und Ihr Vorgänger Harry Hohmeister sagte kürzlich, man wolle nach diesem chaotischen Sommer auch die Flughäfen und Flugsicherungsbehörden finanziell in die Pflicht nehmen. Sie auch? Die Probleme liegen insbesondere in Deutschland, wo es zu wenig Fluglotsen gibt, und in Frankreich, wo wiederholt gestreikt wurde. Der Schweizer Behörde Skyguide kann ich keinen Vorwurf machen. Dem Flughafen Zürich aber schon? Ja, der Flughafen hat noch Optimierungspotenzial. Beispielsweise waren die Passkontrollen dieses Jahr ineffizient. Es kann ja nicht sein, dass wir als Airline alleine geradstehen müssen bei einem so eng verzahnten System. Aber ich will auch nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, wir müssen gemeinsam Lösungen finden. Die Lufthansa zeigt aber sehr deutlich mit dem Finger auf die Partner und weist die Schuld mehrheitlich von sich, dass dieses Jahr 18 000 ihrer Flüge ausfielen. Eine Auswertung der Flugsicherheitsbehörde Coda zeigt hingegen, dass die Hälfte dieser Ausfälle hausgemacht war. Das stimmt nicht. Alle haben zu den Verspätungen beigetragen. Der Hauptverursacher ist aber bekannt: Die Flugsicherung. In Zürich verlangten Sie kürzlich, dass der Flughafen keine zusätzlichen Start- und Landeerlaubnisse frühmorgens verteilt, um die Situation zu beruhigen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt erlaubte ihm dies jedoch. Ist der Flughafen Zürich zu gierig? Nein. Aber als Swiss-Chef kann ich nicht ignorieren, was im Sommer 2018 passiert ist. Deshalb schlug ich dem Flughafen vor, dass wir 2019 nutzen, um die Situation zu stabilisieren. Wir alle wissen, dass das Lotsenproblem in Deutschland bis dann nicht gelöst sein wird. Deshalb ist es für mich der falsche Zeitpunkt, das System in Zürich noch stärker zu belasten. Selbst wenn wir alles perfekt machen, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass die Flüge über den Tag hinweg Verspätungen erfahren. Das ist ein Domino-Effekt, den man nicht aufhalten kann.

2019 droht also ein erneuter Chaos-Sommer? Chaos ist ein starkes Wort. Aber ich erwarte keine deutliche Verbesserung, da die Rahmenbedingungen schwierig bleiben. Wir haben ein Projekt lanciert namens «Precise», wo wir unseren Beitrag leisten werden. 80 Prozent Pünktlichkeit, was für unsere Flüge ab Zürich das Ziel ist, werden wir 2019 aber auch damit nicht erreichen. Das wäre ein Wunder! Was steckt genau hinter «Precise»? Eine Reihe von internen Massnahmen, beginnend mit mehr Flugzeugen und Crew-Reserven. Wir überprüfen auch einzelne Flug-Rotationen, die besonders anfällig auf Verspätungen sind, wie Mallorca oder London Heathrow. Hier versuchen wir das System zu entzerren. Und mithilfe von softwarebasierter «predictive analytics», also vorausschauenden Analysen, können wir bei der Flugplanung früher reagieren. Fast alle europäischen Flughäfen stossen an ihre Grenzen. Und trotzdem heisst es seitens Lufthansa immer wieder, man würde mit der Swiss anderswo wachsen, wenn in Zürich politisch nicht bald was passiert. Gab es zuletzt konkret den Fall, wo es hiess: Diese Langstrecke lancieren wir in Wien oder München, nicht in Zürich? Unsere grosse Stärke ist, dass wir profitabel sind. Deshalb gibt es kein wirtschaftliches Argument, Flüge zu verlagern. Aber machen wir uns nichts vor: Wenn Zürich über kurz oder lang die Situation hier nicht in den Griff bekommt und nicht nachfragegerecht wachsen kann, wird das Wachstum anderswo stattfinden müssen. Nicht, weil die Lufthansa das so will. Aber wenn’s nicht geht, geht’s halt einfach nicht.

Nochmals: Wo denn sonst? Der Flughafen, der wohl am ehesten aufnahmefähig wäre, ist München. Wie gespannt blicken Sie auf die Nachfolgeregelung der abtretenden Verkehrsministern Doris Leuthard, die für die Aviatik ein offenes Ohr hatte? Diese Wahl ist für uns sehr wichtig. Ich hatte seit meinem Beginn bei der Swiss einen guten und regelmässigen Austausch mit Bundesrätin Leuthard und sie zeigte auch viel Interesse, die grossen Zusammenhänge zu verstehen. Piloten- und Fluglotsenstreiks, Verspätungen, Groundings: Der vergangene Sommer ist doch vor allem ein Zeichen, dass die Luftfahrtbranche in den vergangenen Jahren zu stark und zu schnell gewachsen ist. Es ist nun mal so, dass der Wunsch der Bevölkerung zu reisen, ungebrochen ist. Man kann natürlich sagen, jetzt regulieren wir alles. Das halte ich für falsch. Das Problem ist, dass die Infrastruktur nicht im gleichen Tempo gewachsen ist. Und das wird nun augenfällig. Das zeigt sich auch im Cockpit: Flugzeughersteller Boeing prognostizierte kürzlich, dass die Branche in den kommenden zwanzig Jahren 790 000 neue Piloten braucht. Erhalten Sie derzeit genügend Bewerbungen? Momentan ja. Aber in den kommenden Jahren zeichnet sich in ganz Europa ein grosser Bedarf an Piloten ab. Deshalb müssen wir uns schon heute stärker anstrengen, um gerade in der Schweiz genügend Bewerber zu finden. Wir haben festgestellt, dass es uns zu wenig gelingt, Schulabsolventen zwischen 18 und 21 Jahren anzusprechen. Dazu haben wir nun ein Projekt gestartet. An Infoständen an Kantonsschulen und vor allem über Social-Media-Kanäle wollen wir mehr auf unsere Pilotenausbildung aufmerksam machen.