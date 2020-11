Swatch-Group-Chef Nick Hayek: «Ich bin Konsument und Opfer von Medien zugleich»

Wie können die Medien innovativer sein? Antworten auf diese Frage versuchte Patrik Müller, Chefredaktor der Zentralredaktion von CH Media, am Swiss Media Forum am Donnerstag aus Swatch-Group-Chef Nick Hayek herauszukitzeln. Der jährliche Anlass fand physisch im Lake Side in Zürich statt. Zuschauerinnen und Zuschauer konnten die Debatte aufgrund der Coronaschutzmassnahmen per Videostream verfolgen.

Bevor sich Hayek, der an beiden Handgelenken eine Uhr trug, über die Kernthemen äusserte, nahm Patrik Müller die Gelegenheit wahr, ihn auf den Zustand der Uhrenbranche anzusprechen. Der Swatch-Group-Chef war in den vergangenen Monaten medial wenig präsent. «Ich würde nicht sagen, dass wir stärker als die Medien von der Krise betroffen sind», antwortete Hayek. «Der Konsum ist bereits zurückgekommen, vor allem in China.» Bis Ende Jahr erwartet Hayek, in die Gewinnzone zu kommen.

Junge Journalisten würden ihr Handwerk nicht kennen