Warum der Knall? Laut Medienmitteilung geht Matthias Baumann „aus persönlichen Gründen“. Christoph Blocher sagte am Dienstagabend gegenüber dem Internetportal „SI Online“: „Mein Schwiegersohn und das Unternehmen waren sich über die künftige Ausrichtung in diesem sehr schwierigen Markt nicht mehr einig.“ Baumann sei „von sich aus gegangen“. „Das kommt in der Wirtschaft halt vor.“ Matthias Baumann ist mit Miriam Baumann-Blocher, Besitzerin des Läckerli-Huus, verheiratet. Das Paar lebt mit zwei kleinen Kindern in Rheinfelden.

In der Medienmitteilung dankt der Pfister-Verwaltungsrat Matthias Baumann «für sein grosses Engagement und seinen Einsatz in den letzten vier Jahren. Er wünscht ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute.»

Matthias Baumann (46) war seit Mai 2015 CEO von Möbel Pfister. In den 20 Filialen in allen Landesteilen arbeiten rund 1100 Personen und 200 Lernende. Möbel Pfister ist mit 500 Angestellten der grösste Arbeitgeber in Suhr.

Möbel Pfister wird 80 – so hat sich das Möbelhaus über die Jahre verändert: