Ende September wurde bekannt, dass der US-Industrie- Konzern Rockwell Automation seine Produktion in Aarau komplett einstellen will. Total 250 der insgesamt 500 Arbeitsplätze werden bis 2021 wegfallen. Und im Mai war Novartis an der Reihe: 500 Stellen in der Medikamenten-Produktion und in der Datenverarbeitung waren betroffen. Ein Teil dieser Stellen wurde nach Indien verlagert. Auch andere Regionen werden nicht verschont bleiben: Letzte Woche kündigte der Solarkonzern Meyer Burger an, dass er seine Produktion nach China verschieben möchte. Am Hauptsitz kommt es zu einer Massenentlassung. 180 Stellen fallen weg. Nicht nur die grossen Unternehmen bauen Stellen ab.

Die Prognosen sind gut

Angesichts dieser Nachrichten reiben sich viele die Augen. Hat sich der Frankenkurs nicht eben noch erholt? Haben sich nicht die Prognoseinstitute mit guten Aussichten überschlagen? Ist nicht die Beschäftigungslage hervorragend? Nun, zunächst ist das alles für viele vom Stellenabbau Betroffene nur ein schwacher Trost. Es geht aber um weit mehr. Zeitgleich mit der Aufhebung des Mindestkurses fand eine Automatisierungswelle statt, und zwar weltweit. Die Digitalisierung ermöglicht heute ganz neue Geschäftsmodelle und Produktionsformen. Und das hat Folgen für den Arbeitsmark: Es geht dabei in erster Line um Kosten.