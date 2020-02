Steigt Mobiliar bei Ringier ein?

(rom.) Insidern zufolge beteiligt sich Mobiliar mit einem Anteil von 25 Prozent am Medienunternehmen Riniger. Das berichten die Tamedia-Zeitungen in ihren Montagsausgaben. Weder Mobiliar noch Ringier wollten die Gerüchte kommentieren. Am Montagvormittag um 10.30 Uhr findet allerdings eine von Ringier einberufene Medienkonferenz statt.

Der Einstieg des Versicherers bei Ringier wäre nicht die erste Partnerschaft zwischen den beiden Firmen. Bereits 2016 hatte die Mobiliar 50 Prozent an der Scout24 Schweiz AG erworben, wie es im Zeitungsbericht weiter heisst. Ringier hat unter dem Dach von Scout24 mehrere Online-Marktplätze zusammengefasst, beispielsweise Autoscout24 oder Immoscout24. Der Versicherer Mobiliar verspricht sich davon wohl einen positiven Einfluss auf das eigene Geschäft.