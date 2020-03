Statistik zeigt: Frauen arbeiten heute viel eher in Teilzeitjobs als vor 20 Jahren

(sku) Im Jahr 2019 waren in der Schweiz 40 Prozent der erwerbstätigen Frauen Vollzeit beschäftigt, 35 Prozent Teilzeit mit einem Beschäftigungsgrad zwischen 50 und 89 Prozent und rund 25 Prozent hatten einen Beschäftigungsgrad von unter 50 Prozent. Diese Zahlen publizierte das BFS am Dienstag.

1991 lagen die entsprechenden Zahlen noch bei 51 Prozent, 22 Prozent und 27 Prozent. Die gestiegene Arbeitsmarktbeteiligung der Frauen drücke sich somit einerseits in einer deutlichen Zunahme der Teilzeiterwerbstätigkeit und andererseits in einem Rückgang der Vollzeiterwerbstätigkeit aus, schreibt das BFS in seiner Medienmitteilung.

Auch die Männer arbeiten mehr Teilzeit

Die Vollzeiterwerbstätigkeit ist bei den Männern ebenfalls zurückgegangen, von 92 Prozent im Jahr 1991 auf 82 Prozent im Jahr 2019. Wie bei den Frauen zeigt sich auch bei den Männern der Trend, eher in Teilzeitbeschäftigungen zu arbeiten.