Sie sind effizient, wendig – und ausgesprochen höflich. Die Roboter der Firma Starship Technologies, die seit Jahresbeginn auf dem Campus der George Mason University (GMU) in einem Vorort von Washington für die Auslieferung von Mahlzeiten zuständig sind, bedanken sich nach abgeschlossener Transaktion artig. Dann sagen sie dem Kunden «Have a nice day», bevor sie sich auf ihren sechs Rädern wieder aus dem Staub machen. Mark Kraner jedenfalls ist ­begeistert. Der Mann, der in der GMU-Leitung für die Restaurants und Detailhändler zuständig ist, die auf dem weitläufigen Campus in Fairfax im Bundesstaat Virginia eine Filiale betreiben, sagt: Die Bilanz, die er fünf Monate nach dem Beginn des Testbetriebs ziehe, sei äusserst positiv. «In den Spitzenzeiten ist die Nachfrage derart gross, dass wir Schwierigkeiten haben, sämtliche Bestellungen innerhalb der gewünschten 30 Minuten zu ­erfüllen», obwohl doch mittlerweile bereits 43 Roboter unterwegs seien. Die mehr als 37'000 Studierenden, die in der staatlichen George Mason University eingeschrieben sind, hätten sich derart schnell an das neue Angebot gewöhnt, dass die autonomen Transporter keine Reaktionen mehr auslösten, sagt Kraner.

survey Umfrage Haben Sie Angst, dass Roboter den Menschen verdrängen? 0% Ja 0% Nein

In Zahlen ausgedrückt: Seit Beginn des Testbetriebs lieferten die Roboter gegen 25000 Bestellungen aus – Kaffee von Starbucks, belegte Brote von Einstein Bros., Bagels oder Burger von Steak ’n Shake. Gesichter der Kunden werden unkenntlich gemacht Der GMU-Campus ist eine von acht «Nachbarschaften» in Amerika, in denen die Roboter der Firma Starship Technologies, die 2014 durch die Skype-Erfinder Janus Friis und Ahti Heinla ins Leben gerufen wurde, derzeit unterwegs sind. Weil der Bundesstaat Virginia autonomen Fahrzeugen aufgeschlossen gegenübersteht, ist auch kein menschlicher Aufpasser notwendig, der die Roboter begleiten muss – so wie dies bei der Starship-Kooperation mit der Post der Fall war, die in diversen Schweizer Städten durchgeführt wurde.