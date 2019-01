Marc Aeschlimann, die Schaffner AG ist in drei Bereichen tätig. Wie würden Sie diese beschreiben?

Im Bereich EMC bauen wir Filter, um Störungen aus elektronischen Systemen herauszufiltern und so einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Sie kommen zum Einsatz in Maschinen, Robotern, in der Medizinaltechnik oder beispielsweise auch im Handy, aber nicht von uns. Im Bereich Automotive haben wir zwei Bereiche. Einerseits sind das Antennen für schlüssellose Zugangssysteme in Fahrzeugen etwa. Der zweite Bereich sind ebenfalls Filter, wie im EMC-Bereich, die aber in Fahrzeugen wie Elektromobilen eingebaut werden, die auch Störungen eliminieren und sicherstellen, dass das Fahrzeug fehlerfrei funktioniert.

Wie stark sind Sie im Markt aktiv?

Wir haben in allen Bereichen, in denen wir tätig sind, Konkurrenz. Im Bereich EMC sind wir Weltmarktführer mit einem Anteil von 25 bis 30 Prozent. Hier sind wir die einzigen, die in allen relevanten Regionen gut vertreten sind.

Wie an der Generalversammlung zu hören war, bereitete der Bereich Power Magnetics Probleme?

Genau. Power Magnetics ist in Bereichen mit grösseren Produkte wie Drosseln und Spulen tätig. Dabei werden Systeme unterstützt in Lokomotiven oder auch bei grossen Klimaanlagen.

Wo liegt die Problematik?

Wir haben hier einen Umsatz von etwa 50 Mio. Franken. Der Weltmarkt ist aber viel grösser und sehr fragmentiert. Die Probleme haben historische Gründe. Wir waren stark im Öl- und Gasbereich, wo die Preise aber extrem eingebrochen sind. Dann hatten wir auch einen Grosskunden im Bahnbereich, der nach Russland lieferte und über Nacht, aufgrund von Sanktionen, nicht mehr liefern konnte. Aus diesen Gründen haben wir Fabriken zusammengelegt, neue Kunden und neue Geschäftsbereiche gesucht und die Effizienz in den Fabriken gesteigert. Das ist ein längerer Prozess.

In Thailand brannte eine Fabrik. Wie verkraften Sie den Ausfall?

Das war am 30. Dezember 2017. Unsere Fabrik in Thailand, in der wir Automobilteile herstellen, brannte. Das ist in dieser Branche natürlich sehr kritisch, weil wir die Lieferungen von Teilen für die Bänder, an denen die Fahrzeuge zusammengebaut werden, garantieren müssen. Das ist uns gelungen. Das lokale Management hat es geschafft, innerhalb von acht Wochen die gesamte Produktion in einem gemieteten Gebäude wieder aufzubauen. Das war eine Superleistung und hat trotz der schwierigen Situation zu keinen negativen Folgen für unsere Kunden geführt. (uby)