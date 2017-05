Der Ostschweizer Fahrzeugbauer Stadler Rail blickt auf eine 75-jährige Geschichte zurück. Diese begann 1942 mit der Gründung eines Ingenieurbüros in Zürich. Heute beschäftigt das Unternehmen mit Sitz in Bussnang TG über 7000 Personen, rund 3000 davon in der Schweiz.