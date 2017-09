Frau Henchoz, sind die geschlechtlichen Strukturen im Schweizer Arbeitsmarkt zementiert, weil die Mehrheit der Frauen und Männer zufrieden sind mit ihrer Situation?

Caroline Henchoz*: Nicht unbedingt. Zum Beispiel beträgt die Wochenarbeitszeit für eine vollzeitangestellte Person in der Schweiz statistisch 41,5 Stunden. Allein schon deshalb kann eine Vollzeitbeschäftigung ein kompliziertes Unterfangen werden, wenn man etwa an die teilweise knappen und teuren Fremdbetreuungsangebote für Kinder denkt. Die Schweiz macht aus politischer Überzeugung viel weniger Familienpolitik als andere Länder. Ein Mittel, dies auszugleichen, ist dann eben die Teilzeitarbeit.

Anders nachgefragt: Sollte man das Ergebnis Ihrer Untersuchung so verstehen, dass in der Schweiz alles zum Besten steht?

Nein, obwohl man sagen muss, dass die Schweizerinnen und Schweizer im internationalen Vergleich im Durchschnitt sehr zufrieden oder glücklich sind. Aber was unsere Studie ebenfalls deutlich zeigt, ist eben, dass es für jede Geschlechtergruppe einfacher ist, sich gleich zu verhalten wie die jeweilige Mehrheit innerhalb des eigenen Geschlechts. Das heisst nicht, dass es keine Probleme gäbe. Die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen ist ein Faktum, ebenso ist es eine Tatsache, dass die Frauen mehr Schwierigkeiten haben, Karriere zu machen, als die Männer. Ich interpretiere die Ergebnisse unserer Umfrage eher so, dass sich die Leute mit ihrer Situation einfach arrangieren, und nicht so, dass sie keine Veränderung haben möchten. Frauen und Männer wären zufriedener, wenn sie eine echte Wahl zwischen verschiedenen Modellen hätten.