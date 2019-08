Die Lohnverhandlungen sind eröffnet. «Angestellten Schweiz» hatte im Juli den Startschuss gegeben. Man lasse sich nicht länger vertrösten. Um 1,9 Prozent sollen die Löhne steigen. Der Arbeitgeberverband malte umgehend schwarz. Die wirtschaftliche Lage lasse wenig Spielraum. Ohnehin seien die Löhne zuletzt unverhältnismässig gestiegen. Hohe Forderungen kämen verfrüht. Dieses Jahr könnte sich in der Lohnrunde eine neue Härte zeigen. Die gewichtige Gewerkschaft Syna kündigte gestern an: könne man sich in den Verhandlungen nicht durchsetzen, dann mit anderen Mitteln. Die Syna verlangt ein generelles Plus von mindestens 2 Prozent, für alle Mitarbeiter und Branchen. «Sonst wird weniger am Verhandlungstisch entschieden, sondern vermehrt durch starke gewerkschaftliche Aktionen.»

Verlängerte Pausen oder Proteste statt Verhandlungen Diese neue Gangart wird zum Beispiel von Irene Darwich vertreten. «Kommen wir in den Verhandlungen nicht zu einem akzeptablen Abschluss, werden wir nicht unterschreiben», kündigt die Syna-Vizepräsidentin an. Lieber gehe man in die Opposition, was konkret hiesse: Versammlungen einberufen, Mitarbeiter zum Mitmachen auffordern, Briefe schreiben an die Chefs. «Das kann bis zu Protesten gehen – oder zu verlängerten Pausen.»

Die Verhandlungen notfalls mit Protesten fortzusetzen – die Gewerkschaften sagen, sie würden sich damit nur verteidigen. Die Angreifer seien die Arbeitgeber. Sie hätten in den letzten Jahren durchgesetzt, dass Lohnerhöhungen zumeist nur individuell verteilt werden, also lediglich an einzelne Mitarbeiter. Diese Verteilung würden die Gewerkschaften nicht überprüfen können – und somit auch nicht verhandeln. Darwich: «Es sind die Arbeitgeber, die auf diese Weise den sozialpartnerschaftlichen Weg verlassen.» Die neue Härte ist eine Folge der letzten zwei enttäuschenden Lohnrunden, zumindest aus gewerkschaftlicher Sicht. Die Jahre 2017 und 2018 endeten beide damit, dass die Arbeitnehmer sich weniger kaufen konnten für ihren Lohn (siehe Chart). Real, also inflationsbereinigt, sanken die Löhne. Dabei lief die Wirtschaft sehr gut, die Unternehmen waren voll ausgelastet. Reale Lohneinbussen einerseits, Wirtschaftsboom andererseits – ob dieses Kontrasts rumort es nun an der gewerkschaftlichen Basis.

«Der Druck ist gross, dass sich etwas bewegt», sagt Gabriel Fischer, Chefökonom des Dachverbands Travailsuisse. Es habe nun seit etwa zehn Jahren keine kräftige Erhöhung mehr gegeben. So etwas würden die Gewerkschaften mittragen, solange die Wirtschaft schlecht laufe. Aber wenn man in Boomzeiten immerzu vertröstet werde, leide die Geduld. Aktuell solle man wohl mit dem Hinweis auf angeblich unsichere Zeiten hingehalten werden. «Dann muss von den Arbeitgebern ein deutliches Zeichen kommen.» Konjunkturindikator fällt zurück auf Niveau wie zu Krisenzeiten Doch der Arbeitgeberverband verweist tatsächlich auf den unsicheren Ausblick. «Die wirtschaftlichen Aussichten sind nun einmal so, wie sie sind. Wir können uns nur an die Fakten halten», sagt Simon Wey. Der Chefökonom des Arbeitgeberverbands hat diese Fakten kürzlich aus Sicht der Arbeitgeber so zusammengefasst: «Die wirtschaftliche Lage lässt wenig Spielraum für Lohnverhandlungen.»