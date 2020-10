Sika-Präsident zur Konzerninitiative: «Unternehmen haben nicht nur Profitziele»

Der an der ETH Zürich als Chemiker ausgebildete Paul Hälg (66) hat einen breiten Leistungsausweis in der Führung globaler Industrieunternehmen. Seit 2012 ist er Verwaltungsratspräsident des Bauchemiekonzerns Sika. Beim SMI-Unternehmen setzte er sich an vorderster Front gegen die Übernahme durch den französischen Konzern Saint-Gobain zur Wehr. Mit Erfolg. Zuvor (2004–2017) war Hälg CEO des Urner Industriebetriebs Dätwyler. Seit 2017 hat er dessen Präsidium inne. Hälg ist verheiratet und Vater zweier Kinder. (rom)

Es gibt schwarze Schafe.

Der Gegenvorschlag des Bundesrates, der bei Ablehnung der Initiative sofort in Kraft tritt, würde solche aufdecken. Dass mit der Initiative aber eine bessere Welt geschaffen wird, bezweifle ich sehr. Es ist der falsche Ansatz für eine gut gemeinte Absicht. Die Firmen, die ein Geschäftsmodell haben, das Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverstösse wissentlich in Kauf nimmt, würden bei Annahme einfach über die Grenze wandern. Aber ich bezweifle, dass es in der Schweiz überhaupt noch solche Firmen in relevanter Zahl gibt. Selbst die Initianten erwähnen ja immer nur die gleichen drei Namen.

Wie nimmt Sika Verantwortung wahr?

Für Sika hat die Einhaltung von Umwelt- und Menschenrechtsstandards seit je eine hohe Priorität. Wir sind seit über zehn Jahren Mitglied des UN Global Compact. Damit stehen wir zu den zehn Prinzipien für Menschenrechte, soziale Verantwortung und Umweltschutz und befolgen sie in allen unseren über 100 Gesellschaften. Diese werden auch regelmässig geprüft. Der UN Global Compact wurde von der globalen Wirtschaft initiiert und will zur Erreichung der UNO-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung einen bedeutenden Beitrag leisten. Unternehmen können in der Armutsbekämpfung schliesslich mehr bewegen als die Politik. In diesem Zusammenhang hat Sika bedeutende Investitionen in Afrika getätigt. Wir haben in den letzten Jahren zwölf neue Gesellschaften gegründet und Hunderte neue Jobs geschaffen. Wir bilden Fachkräfte und Ingenieure aus und geben mit unseren Arbeitsplätzen indirekt Tausenden von Menschen die Möglichkeit, ihren Lebensstandard nachhaltig zu verbessern.

Und diese Investitionen sehen Sie wegen der Initiative als gefährdet?

Unsere Tochterfirmen in Afrika sind meist noch KMU. Diese müssen eine vernünftige Chance haben, profitabel wachsen zu können. In Äthiopien beispielsweise machen wir erst einige wenige Millionen Franken Umsatz und bauen mit lokalen Kleinunternehmen eine Distribution für Bauprodukte auf. Diese Firmen sind als Kunden gemäss Definition der Initiative von uns abhängig. Somit wären wir für ihr Handeln direkt haftbar. Die Frage wird nun sein, wie die von der Initiative verlangte Sorgfaltspflicht hier aussehen soll? Muss ich diese Familienfirmen nun täglich prüfen oder reicht einmal im Jahr? Da wird ein hoher administrativer Aufwand und grosse Rechtsunsicherheit mit weitreichenden Folgen entstehen.

Welchen?

Mit Annahme der Initiative müssten wir bei solchen Wachstumsprojekten neu ein hohes Rechtsrisiko einkalkulieren. Sie können davon ausgehen, dass diese Kalkulation schlecht aussehen würde, mit der Folge, dass wir weniger solcher Projekte angehen und unser Wachstum anderweitig suchen würden. Dabei sind es genau diese Investitionen, die helfen, Armut zu bekämpfen. Die Initiative würde also jenen schaden, die sie schützen will. Äthiopien ist nur ein Beispiel. Wir haben 100 Tochterfirmen mit insgesamt mehreren tausend Partnerfirmen.

Aber Sie investieren in Afrika ja nicht, weil Sie der Bevölkerung helfen wollen. Sondern weil es ein Wachstumsmarkt ist.

Sicher haben unsere Investitionen in die neuen Wachstumsmärkte einen strategischen Hintergrund. Sie sind langfristig angelegt und wir lösen damit gleichzeitig auch unser Versprechen ein, aktiv zur Armutsbekämpfung beizutragen. Gesamthaft müssen sie aber wirtschaftlich Sinn machen. Wenn es hier nun plötzlich unkalkulierbare rechtliche Risiken gibt, muss man das Ganze neu beurteilen.