Innert vier Jahrzehnten schuf Charles Vögele ein Modeimperium. Das Erfolgsrezept von Vögele: günstig, die Zielgruppe 40 plus im Fokus. Als der Patron seine Kette 1997 verkaufte, schien noch alles in Ordnung zu sein. Anfang der 2000er-Jahre war das Unternehmen an der Börse und über zwei Milliarden Franken wert. Danach folgte ein stetiger Abstieg.

Auch mehrere Strategiewechsel und die Fokussierung auf eine jüngere Kundschaft halfen nichts. 2016 kam OVS als vermeintlicher Retter. Schliesslich lief und läuft das Geschäft im Heimmarkt Italien blendend. Warum sollte die gleiche Strategie nicht auch in der Schweiz funktionieren? Quasi am Totenbett der Modekette Vögele kam neue Hoffnung auf. Doch OVS ist seit gestern Morgen in provisorischer Nachlassstundung.

Wer die Mode von Vögele mit derjenigen von OVS vergleicht, dem wird schnell klar: Die Ausrichtung könnte nicht gegensätzlicher sein. OVS setzt auf eine jüngere, preis- und modeaffinere Kundschaft als damals Vögele. Und konkurrenziert, wenn auch etwas aggressiver im Preissetting, direkt mit den Fast-Fashion-Ketten Zara und H&M.

Diese beiden sind in diesem Segment in der Schweiz vorherrschend. Vögele selbst hat es 2009 auch versucht, setzte auf die Glamour-Schwestern Penélope und Mónica Cruz sowie Til Schweiger als neue Aushängeschilder. Es blieb allerdings beim Versuch. Kurz darauf änderte das Unternehmen die Strategie wieder zurück auf günstig, 40 plus.