Swiss-Sprecherin Sonja Ptassek erklärt die günstigeren Preise in der eins höheren Klasse mit Wirtschaftsmechanismen: «Ist die Nachfrage nach der Economy Class auf einem bestimmten Flug höher als die Nachfrage nach der der Business Class, so kann es sein, dass der günstigste Tarif der Business Class unter dem verfügbaren Tarif für die Economy Class liegt.»

Wie häufig dies auftrete, lasse sich nicht pauschal beantworten, fährt Ptassek fort.

2. Warum zahlen wir für zwei Flüge weniger als für einen?

Das Paar fliegt von Zürich über Genf nach Catania. Würden es stattdessen direkt in Genf einsteigen, würde ihr Business-Flugticket mehr kosten – obwohl sie 50 Minuten weniger lang fliegen. Dies zeigt am besten der Rückflug. Alleine hier sparen die beiden Reisenden gemeinsam 197 Franken, wenn sie bereits in Zürich in den Flieger steigen.