Im Vergleich zum letzten Umzugsreport aus dem Jahr 2014 stiegen die Wohnungswechsel um sechs Prozent, wie Homegate am Mittwoch mitteilte. Für die Studie hat das Immobilienportal die bei der Schweizerischen Post eingegangenen Nachsendeaufträge analysiert.

Die Umzugsquote, also die Anzahl Umzüge im Verhältnis zum Wohnungsbestand, beträgt 2017 laut Homegate 10,5 Prozent. Damit bewegt sie sich auf demselben Niveau wie vor drei Jahren (2014: 10,6 Prozent).

Die Umzugsquote gelte als Mass für die Liquidität im Immobilienmarkt, schreibt das Immobilienportal weiter. Mit einem Umzugsanteil von 12,6 Prozent habe der Kanton Zürich den liquidesten Wohnungsmarkt, dicht gefolgt von den Kantonen Basel-Stadt und Zug.

Haupttreiber für die rege Umzugstätigkeit im Kanton Zürich dürfte der attraktive Arbeitsmarkt sein, heisst es in der Mitteilung. Im Kanton Basel-Stadt dagegen sei die Umzugsquote stärker durch die ausländische Zuwanderung getrieben.

Dies sei durch die geografische Lage des Halbkantons im Dreiländereck bedingt. Viele internationale Firmen, besonders im Pharmabereich, werben laut Communiqué erfolgreich um hochqualifiziertes Personal aus dem Ausland.

Umzugsfreudige Zürcher

Mit Umzugsquoten von 6,3 beziehungsweise 6,7 Prozent bilden die Kantone Graubünden und Tessin das Schlusslicht. Im Kanton Tessin sei insbesondere der Anteil ausserkantonaler Zuzüger tief. Das dürfte gemäss Homegate mit der Sprachbarriere zusammenhängen. Andererseits bildeten die Alpen eine natürliche Grenze.

Auswertungen auf Bezirksebene zeigen, dass Haushalte insbesondere in urbanen Gebieten rund um die Grosszentren umzugsfreudiger sind, allen voran die Zürcher.

Das liege in erster Linie an der niedrigen Wohneigentumsquote in den Städten. Denn Mieter zeigen allgemein eine höhere Umzugsbereitschaft als Haushalte mit Eigenheim, wie Homegate erklärt.