Schweizer Boom in Österreich ist vorbei – so entwickelt sich das Pisten-Preisduell mit unseren Nachbarn

In Österreich ist es die Wende zum Schlechteren nach einem spektakulären Boom. Tirol wurde von Schweizern überrannt, nachdem sich ab 2008 der Euro stark verbilligt hatte. Es passte nicht zur von Marketingexperten oft gepriesenen Heimatliebe schweizerischer Skifahrer. Tirol hatte von 2008 bis 2016 einen Zugewinn von 60 Prozent an Schweizer Übernachtungen. Im touristisch weniger bedeutenden Vorarlberg waren es 56 Prozent.

120'000 Logiernächte haben oder nicht haben – das kann in der Schweiz den Unterschied ausmachen zwischen Stagnation und Wachstum. So hat zum Beispiel das Wallis seit dem Winter 2015/2016 beinahe die gleiche Zahl an Logiernächten dazugewonnen. Ohne diese Zugewinne hätte der Kanton keine Wende zum Besseren geschafft.

Österreich hat unter Schweizer Wintertouristen an Beliebtheit verloren. Ihre Übernachtungen gingen letzten Winter erneut zurück in Tirol und in Vorarlberg. Es ist die dritte Saison, in der weniger Schweizer Gäste kommen in die österreichischen Hochburgen des Wintertourismus. Damit endet dort ein beispielloser Schweizer Winter-Boom.

Der Schweizer Boom in Österreich hatte enorme Dimensionen. Auf dem Höhepunkt im Winter 2015/2016 hatten Tirol und Vorarlberg rund 720'000 mehr Schweizer Logiernächte. Dieses Plus war in Tirol verantwortlich für über 40 Prozent des Wachstums der vorhergehenden acht Jahre. In Vorarlberg hätte es ohne Schweizer Boom eine Stagnation gegeben.

In Graubünden und im Wallis, die zusammen auf etwa fünf Mal weniger Logiernächte kommen als Tirol, haben 720'000 Übernachtungen die ungleich grössere Bedeutung. So wurde viel geklagt über den Exodus der treuen deutschen Stammgäste. Die Marketing­organisation Schweiz Tourismus will sie mit der Kampagne «Grüezi Deutschland» zurückgewinnen. Doch was Graubünden und Wallis verloren haben an deutschen Gästen, bewegt sich in der gleichen Grössenordnung wie der Schweizer Boom in Österreich.

Bei aller Liebe für die Heimat, am Ende ist der Preis entscheidend

Der Schweizer Boom und die Wende in Österreich lassen sich nicht mit einer schwankenden Heimatliebe erklären. Nicht mit dem Herzen wird der Ferienort gewählt, sondern mit dem Geldbeutel. Als sich der Euro ab 2008 abwertete, wurden Tirol und Vorarlberg für Schweizer dramatisch günstiger.

Inzwischen ist Österreich wieder teuer. Das zeigt sich an den Übernachtungen. An den Kosten eines Winterurlaubs machen sie den Löwenanteil aus. Wie der österreichische Verbraucherpreisindex zeigt, kostet eine Beherbergung rund 19 Prozent mehr als 2008. In der Schweiz sanken die Preise.

Im landesweiten Schnitt kostet die Übernachtung rund 5 Prozent weniger. In Graubünden und Wallis dürften die Verbilligungen teils höher ausgefallen sein. Den beiden Hochburgen des hiesigen Wintertourismus gingen die Gäste verloren, sie mussten reagieren.