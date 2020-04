Schweizer Bauern machen sich für Spargelernte bereit

(gb.) Spielt das Wetter mit, so beginnt in der Schweiz ab dem 20. April die Spargelernte. Dies schreibt der Verband der Schweizer Gemüseproduzenten in einer Mitteilung. Da die Restaurants geschlossen seien, fällt für die Produzenten aber ein wichtiger Absatzmarkt weg. Der Verkauf soll dieses Jahr deshalb verstärkt über den Detailhandel laufen.

Wegen den Beschränkungen im Personenverkehr können die Betriebe zudem nicht im üblichen Ausmass Erntehelfer aus dem Ausland beschäftigen. Um Engpässe vorzubeugen, hätten die Produzenten deshalb schon früher Personal auf ihre Höfe geholt, heisst es in der Mitteilung weiter. Über Online-Plattformen könnten zudem inländische Arbeitskräfte rekrutiert werden.