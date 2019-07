Am Montag hat moneyland.ch über den relativ breitangelegten Vergleich informiert. Gemäss der Medienmitteilung gibt es zwei Sieger, die nicht aus der Schweiz kommen:

Der unabhängige Online-Vergleichsdienst moneyland.ch hat die für die Schweiz relevanten Smartphone-Banken mit den Angeboten grosser Schweizer Banken verglichen. Dabei bestätigt sich, was viele User vermuten dürften: Wechselkurse und Gebühren sind bei den meisten Fintech-Start-ups markant tiefer und die Dienstleistungen insgesamt häufig besser. Als Gewinner stechen Revolut und TransferWise hervor. Doch der Teufel steckt im Detail, wie wir gleich sehen.

Internationale Smartphone-Banken bieten noch keine valable Alternative zum Schweizer Bankkonto, hält Moneyland in seiner Analyse fest. Weder bei Revolut noch bei TransferWise bestehe eine Schweizer Einlagensicherung:

Es folgen die Schweizer «Gratis-Kreditkarten» Coop Supercard Visa/Mastercard mit Kosten in der Höhe von 15.75 Franken, die Migros Cumulus-Mastercard mit 18.15 Franken und die Cashback-Kreditkarte (Variante Visa/Mastercard) von Swisscard mit 34.55 Franken.

Das Fazit: Am günstigsten sei der britische Anbieter TransferWise mit Gesamtkosten von 3.95 Franken, gefolgt von Revolut mit 7.00 Franken (Käufe unter der Woche) beziehungsweise 12.60 Franken (Käufe am Wochenende).

Was viele nicht wissen dürften:

Ergebnis: Für Erwachsene sei die Smartphone-Bank Neon für das untersuchte Profil die günstigste Lösung mit jährlichen Gesamtkosten in der Höhe von 30 Franken pro Jahr. Die Smartphone-Bank Zak verlange für dasselbe Profil 90 Franken pro Jahr.

Wer bietet das günstigste Gesamtpaket?

Je nach Nutzungsprofil seien Bankpakete bei verschiedenen Schweizer Banken günstiger als die Kombination der Einzelprodukte wie Privatkonto, Kreditkarte und Debitkarte bei der gleichen Bank. moneyland.ch hat deshalb zusätzlich einen Vergleich mit Bankpaketen durchgeführt, der folgende Leistungen berücksichtigt:

Einkäufe im In- und Ausland mit der Kreditkarte,

Bargeldbezüge mit der Debitkarte,

Zahlungsverkehr und

Sparkonto-Zinsen für einen Betrag von 30'000 Franken.

Fazit: Für Erwachsene sei auch hier die Smartphone-Bank Neon für das untersuchte Profil die günstigste Lösung mit jährlichen Gesamtkosten in der Höhe von 49.50 Franken. Es folge das Privatkonto Plus der PostFinance mit 106.30 Franken, die Smartphone-Bank Zak mit 122.50 Franken, das Paket «Inklusiv Silber» der Zürcher Kantonalbank mit 164.80 Franken, das Individual-Paket der UBS mit 178.25 Franken, Bonviva Silver der Credit Suisse mit 200.35 Franken und das Privatkonto Plus von Raiffeisen mit 224.80 Franken.

Wer bietet die besten Wechselkurse?

moneyland.ch hat anhand von vier Stichtagen die Devisenverkaufskurse in Schweizer Franken (CHF) untersucht, und zwar für folgende Währungen:

Euro (EUR),

US-Dollar (USD),

britisches Pfund (GBP),

schwedische Kronen (SEK) und

thailändischer Baht (THB).

Spannende Erkenntnisse für Auslandreisende:

TransferWise biete für alle untersuchten Währungen Interbankenkurse ohne Aufpreis an (hingegen kommen Bearbeitungsgebühren hinzu).

biete für alle untersuchten Währungen Interbankenkurse ohne Aufpreis an (hingegen kommen Bearbeitungsgebühren hinzu). Revolut biete ebenfalls Interbankenkurse an, jedoch nicht für den thailändischen Baht (Aufschlag von rund 1%). Zudem stelle Revolut an Wochenenden teurere Kurse in Rechnung (Hauptwährungen mit Aufschlag von 0.5%, andere wie Thai Baht mit Aufschlag von 2%).

biete ebenfalls Interbankenkurse an, jedoch nicht für den thailändischen Baht (Aufschlag von rund 1%). Zudem stelle Revolut an Wochenenden teurere Kurse in Rechnung (Hauptwährungen mit Aufschlag von 0.5%, andere wie Thai Baht mit Aufschlag von 2%). Schweizer Smartphone-Banken hätten für die untersuchten Stichtage keine besonders günstigen Kurse für Karten-Transaktionen angeboten. «Neon lag kurstechnisch auf dem Niveau der untersuchten klassischen Banken, Zak von Bank Cler hatte sogar noch teurere Kurse.»

hätten für die untersuchten Stichtage keine besonders günstigen Kurse für Karten-Transaktionen angeboten. «Neon lag kurstechnisch auf dem Niveau der untersuchten klassischen Banken, Zak von Bank Cler hatte sogar noch teurere Kurse.» Beim Schweizer-Franken-Euro-Verkaufskurs gab es folgende durchschnittliche Aufschläge bei klassischen Banken für Einkäufe mit der Debitkarte im Ausland: PostFinance 1.18%, Raiffeisen 1.49%, UBS (Debitkarten): 1.67%.

Bei den Währungen US-Dollar und Pfund waren die Aufschläge ähnlich wie beim Euro, beim Thai Baht hingegen nochmals deutlich höher, wie moneyland.ch schreibt:

TransferWise 0%,

Revolut 1.18%,

PostFinance 1.50% bis 1.73% (je nach Bankomat),

Neon 1.66%,

UBS-Debitkarten 1.80%,

UBS-Kreditkarten 2.29%,

Viseca-Kreditkarten 2.35%,

Swisscard-Kreditkarten 2.50%,

Raiffeisen 2.54% und

Zak sogar 5.00%.

Wer bietet am meisten Funktionen?

Insbesondere die ausländischen Smartphone-Banken TransferWise und Revolut bieten laut moneyland.ch Funktionen, die bei Schweizer Anbietern in der Regel noch nicht üblich seien.