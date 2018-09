Der A321LR kann rund 7500 Kilometer weit fliegen. Das reicht für Nonstop-Flüge von Europa an die Ostküste der USA. Der Businessplan der Airline sieht vor, bereits im zweiten Betriebsjahr 16 Maschinen des Typs einzusetzen und bereits 38 im vierten Jahr. «Darum habe ich Fragezeichen, ob Swiss Skies diese Flieger so rasch beschaffen kann. Und falls ja, zu welchem Preis», so der Experte weiter.

Asien, Karibik, USA, Brasilien: Die Airline plant auf dem Euroairport in Basel ein komplettes Netzwerk aufzubauen, wie Mitgründer Armin Bovensiepen in der «Financial Times» ankündigt. Geplant sind Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu kleinen Airports in Übersee. Und das von Basel aus, wo es bislang keine einzige ganzjährige Langstreckenverbindung gibt.

30 Prozent billiger als bei gewöhnlichen Airlines soll man mit Swiss Skies Langstrecke fliegen können. Zum Vergleich: Die neue Discount-Langstrecken-Airline Level bietet Tickets Paris-New York ab 99 Euro an.

Das Problem: Selbst mit der Swiss fliegt man derzeit ab 455 Franken retour nach New York. So müsste Swiss Skies die Flüge für rund 350 anbieten. «Wegen des grossen Überangebots auf den Atlantikstrecken sind die Preise im Keller. Da lässt sich nur schwer Geld verdienen», so Bürgi. Das spürt auch Billig-Riese Norwegian Air Shuttle. Die Airline hat bereits Discountflüge über den Atlantik im Angebot. Finanziell gehen die Pläne nicht auf: Das Unternehmen schreibt tiefrote Zahlen.

Finanzierung

Swiss Skies führt diese Woche in Basel einen Investorenevent durch, um die für den Start benötigten 100 Millionen Franken zusammenzubringen. «Die Fliegerei ist noch immer ein sexy Business. Es finden sich immer wieder Leute, die Geld in die Airline-Branche investieren», so Bürgi.

Er glaubt, dass die Airline deutlich mehr als 100 Millionen für den Start benötigt. Um die Betreibsbewilligung zu erhalten, müsse eine Airline sechs Monate ohne Einnahmen fliegen können. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) schaue mitterweile da «sehr genau hin».

Zum Vergleich: Die Regionalairline Skywork hat seit 2011 laut Insidern über 100 Millionen Franken verbrannt, bis sie vor knapp zwei Wochen Konkurs ging.

Fazit

Ob die in Basel geplante Airline je abhebt, steht in den Sternen. «Ich halte die Pläne für ziemlich utopisch», so Bürgi. Dies, weil mit Swiss und Easyjet in der Schweiz bereits zwei grosse Platzhirsche den Markt dominierten, die dank ihrer Grösse viele Verbindungen zu bereits günstigen Preisen anbieten.

Zudem schreitet die Konsolidierung in der Airline-Branche nach wie vor rasch voran. Jüngstes Beispiel ist Air Berlin. Die Fluggesellschaft stellte ihren Betrieb dieses Jahr ein, nachdem nicht zuletzt das grosse Langstreckennetz grosse Verluste einflog.

Das sagen die Airline-Gründer

Sind Kooperationen mit anderen Airlines geplant? Wie gedenkt Swiss Skies, so rasch an die neuen Flugzeuge zu kommen? Auf Anfrage von watson konnte ein Sprecher der geplanten Airline am Montag keine Auskunft geben. Er stellt weitere Informationen nach einem Investorenanlass in Aussicht, der am Donnerstag in Basel stattfinden soll.

Bonus: Die Pleite von Air Switzerland